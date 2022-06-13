English
العربية
تصفيات كأس العالم
الدوري المصري

الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي

من قبل

أعلن نادي الأهلي المصري اليوم الاثنين فسخ عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، وكلّف المدرب العام للفريق الأول سامي قمصان بمهمة المدير الفني موقتاً.

Reuters

وشكر الأهلي موسيماني في بيان عبر موقعه: "وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ العقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين."

وأشار النادي المصري العريق إلى أنه كان تم الاتفاق في إدارة النادي على التمسك باستمرار موسيماني حرصاً على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الأهلي، لكن "موسيماني خلال الاجتماع معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.."

وأضاف بيان الأهلي: "بعد مناقشة الموقف كاملاً وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

وكان موسيماني (57 عاماً) قاد الأهلي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام الوداد المغربي بهدفين في نهائي 2022.

الأهلي المصري بيتسو موسيماني
السابق الأهلي يمدد عقد لاعبه محمد محم
اقرأ
الأهلي يمدد عقد لاعبه محمد محمود لخمس سنوات
التالي
-

آخر الأحداث

>