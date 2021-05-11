الأهلي يفرط بفرصة تضييق الخناق على الزمالك بالتعادل معه

وكانت الفرصة قائمة أمام الأهلي كي يصبح على بعد نقطة من الزمالك مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، وبدا أنه في طريقه لتجديد الفوز على الفريق الأبيض الذي خسر مواجهتيه الماضيتين مع غريمه في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمرحلة الرابعة من الدوري الحالي (بنتيجة واحدة 1-2)، وذلك بتقدمه عن طريق البديل صلاح محسن في الدقيقة 73.

لكن الزمالك بدا عازماً على تجنيب هزيمة ثالثة توالياً أمام غريمه بإدراكه التعادل في الدقيقة 80 عبر التونسي فرجاني ساسي.

وجاءت البداية حذرة من كلا الفريقين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب نظراً للكثافة العددية للاعبي الوسط خاصة من جانب الزمالك الذى بدأ اللقاء بدون مهاجم صريح.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ لكن دون فعالية هجومية على المرميين حتى الدقيقة 21 حين كان الزمالك قريباً من افتتاح التسجيل بفرصة ثلاثية عندما استلم محمود عبد الرازق " شيكابالا " الكرة ناحية اليسار وراوغ كعادته اكثر من لاعب قبل التسديد لكنه اصطدم بتألق الحارس محمد الشناوي، لترتد الكرة للمغربي أشرف بن شرقي الذي سددها فتصدى لها الشناوي مرة أخرى، لتسقط أمام اللاعب ذاته مرة أخرى، فأرسلها عرضية أبعدها الشناوي ثم شتتها الدفاع.

شعر لاعبو الاهلي بخطورة الضيوف فبادلوهم الهجوم، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 33 استخلص محمد شريف الكرة من محمود حمدي "الونش" ومررها للقادم من الخلف حسين الشحات الذي سددها بجوار القائم الايمن لمرمى محمد عواد.

ثم وبعد تمريرة من محمد مجدي "افشه" في الدقيقة 38 خلف الدفاع الى شريف، سدد الأخير الكرة التي اصطدمت بالونش وعلت العارضة، قبل أن يتبعها أفشة بفرصة بعد تمريرة عرضية للشحات في الدقية 42، لكنه سدد بين يدي عواد.

وتحسن اداء الزمالك مع بداية الشوط الثاني، وسدد احمد السيد "زيزو" كرة ابعدها الشناوي الى ركنية (53)، ثم توالت العرضيات من الناحية اليمنى عن طريق زيزو والمثلوثي وشكلت خطورة على دفاع الاهلي.

ورد البديل المنفرد صلاح محسن بتسديدة علت عارضة مرمى عواد (66)، وكاد شريف يضع فريقه في المقدمة بعدما تلقى تمريرة افشه، لكن محاولته اصطدمت بقدم عواد وخرجت الى ركنية (67).

وأخيراً، نجح صلاح محسن في وضح الأهلي في المقدمة بعدما تلقى تمريرة خلف دفاع الزمالك وراوغ عواد ثم سدد في المرمى (73)، لكن ومن هجمة منظمة للزمالك عادل فرجاني ساسي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء خدعت الشناوي وسكنت الزاوية اليمنى (80).