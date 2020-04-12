الأهلي يعلن عدم عزمه العودة للتدريبات الجماعية

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية، الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة أهم من أي شيء آخر".

وأكد النادي القاهري في الوقت ذاته على ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في الرابع من نيسان/ابريل الحالي مواصلة تعليق النشاط الكروي في البلاد حتى مطلع أيار/مايو.

ويتصدر الأهلي حالياً الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بعد أن فاز في 16 لقاء وتعادل في مباراة واحدة، وهو يتقدم بفارق 16 نقطة أمام المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

وقارياً تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان من المقرر أن يلتقي الوداد الرياضي المغربي قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي حتى إشعار آخر.



