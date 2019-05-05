الأهلي يستفيد من تعثر بيراميدز وينفرد بالصدارة

ويدين الأهلي بتصدره الترتيب وحيداً قبل أربع مراحل على ختام الموسم إلى المغربي وليد أزارو ورمضان صبحي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 7 و85، رافعاً رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في قاع الترتيب، وبات الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيطر لاعبو الاهلي على أغلب فترات الشوط الأول وتقدم منذ الدقيقة 7 عن طريق ازارو الذي استغل تمريرة صالح جمعة وانفرد بحارس النجوم محمد الشحات، فسدد في بادىء الأمر بالأخير لكن الكرة عادت إليه فتابعها في الشباك الخالية.

ومرت الدقائق على وتيرة واحدة وأضاع الأهلي فرصاً بالجملة خاصة عبر أزارو الذي أهدر عدة انفرادات كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أزارو اهدار الفرص السهلة من انفراد تام ولكنه سدد في جسد الحارس الشحات في الدقيقة 52.

ثم تخلى لاعبو النجوم عن حذرهم الدفاعي وبادلوا الأهلي الهجمات، وأنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة اسلام الفار في الدقيقة 58، ثم ارتدت الهجمة ووصلت الكرة لصالح جمعة الذي اصطدم بتألق الشحات الذي نابت عنه العارضة في الفرصة التالية لتصد رأسية جمعة.

واخيراً، أثمر ضغط الأهلي عن هدف ثان في الدقيقة 85 بتسديدة رمضان صبحي على يمين الشحات.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنجوم انبرى لها صلاح أمين لكن الشناوي أنقذ فريقه.

وفي المباراة الثانية، واصل بيراميدز نتائجه السلبية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المصري بنتيجة 1-1.

وتقدم بيراميدز عن طريق السورى عمر خربين (4) وعادل للمصري الفلسطيني محمود وادي (68) بعدما تأثر صاحب الأرض بالنقص العددي نتيجة طرد مدافعه احمد ايمن منصور في الدقيقة 30 لحصوله على الانذار الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة وتراجع للمركز الثاني، في حين رفع المصري رصيده الى 48 نقطة في المركز الرابع.

