الأهلي البطل يكتفي بالتعادل السلبي مع المقاصة



وقبل انطلاق المباراة اصطف لاعبو المقاصة في ممر شرفي احتفالاً بلاعبي الأهلي الذين ضمنوا اللقب الأحد بخسارة الزمالك أمام أسوان صفر-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، ومصر المقاصة الى 37 نقطة في المركز السادس.

وسجل عمرو السولية هدفاً للأهلي لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو (13)، ثم أبعد حارس المقاصة محمود حمدي ودفاعه فرصاً خطرة للسنغالي اليو بادجي ومحمد مجدي "افشه" والنيجيري جونيور أجايي، وتألق محمد الشناوي في الذود عن مرماه بتصديه لانفراد الظهير أحمد محسن (22).

وأشهر حكم المباراة محمد الحنفي البطاقة الحمراء للاعب المقاصة محمد دبش (59) بعدما اعترض البديل السنغالي اليو ديانغ وهو في طريقه نحو المرمى ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتعادل طنطا مع ضيفه اف سي مصر سلبياً.