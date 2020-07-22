استئناف المنافسات بمواجهة الزمالك والمصري المؤجلة

كشفت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء عن جدول منافسات الدوري المحلي المتوقفة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي ستستأنف بالمباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة بين الزمالك والمصري على ملعب برج العرب في الاسكندرية في السادس من آب/أغسطس المقبل.

وقررت اللجنة إقامة جميع المؤجلات التي عددها ست مباريات في الفترة بين السادس والعاشر من آب/أغسطس، قبل أن تنطلق المرحلة التاسعة عشرة في العاشر من الشهر ذاته.

وفضلا عن مواجهة الزمالك والمصري المؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة، يلعب نادي مصر مع الانتاج الحربي ومصر المقاصة مع أسوان في الثامن والتاسع من الشهر المقبل في القاهرة على التوالي في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثامنة عشرة، على أن يلعب الأهلي مع إنبي في التاسع منه في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة على ملعب القاهرة الدولي.

ويلتقي حرس الحدود مع المصري في السويس، والاتحاد السكندري مع الزمالك ببرج العرب في العاشر من آب/أغسطس في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثامنة عشرة.

وأكد مدير لجنة المسابقات حسام الزناتي في تصريح على الموقع الرسمي للاتحاد المحلي أن اعلان جدول الدوري جاء عقب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب التي ستستضيف المباريات والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وأضاف أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأهلي والزمالك في مسابقة دوري ابطال افريقيا، وبيراميدز في كأس الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة ("كاف") حدد شهر أيلول/سبتمبر لإقامة نصف نهائي ونهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

ويلعب الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الاتحاد الذي يشهد مواجهة مغربية مغربية بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

وأشار الزناتي الى ان لجنة المسابقات ستناقش طلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا باللعب على ملعبه، فيما اكتفى مسؤولو المصري بذلك شفاهيا حتى الآن.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب من 18 مباراة و19 نقطة عن بيراميدز الثالث من 18 مباراة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة علما بأن لجنة المسابقات عاقبته بخصم ثلاث نقاط من رصيده لانسحابه من مواجهة الاهلي في 24 شباط/فبراير الماضي والتي كانت مؤجلة من المرحلة الرابعة.

