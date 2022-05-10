يوسف بلايلي يقدم مستويات جيدة مع بريست من قبل beIN SPORTS May 10, 2022 12:54 2:15 دقيقة يقدم الدوليُ الجزائري يوسف بلايلي مؤخراً مستويات جيدة مع ناديه بريست بعد تجاوزه لفترة التأقلم مع ناديه الجديد الذي انضم إليه مؤخراً في فترة الانتقالات الشتوية. تقارير إخبارية بريست يوسف بلايلي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة تقارير تكشف عن اجتماع بين بايرن ووكيل ماني 5:25 دقيقة إصلاحات وتغييرات جذرية يناقشها اليويفا 3:53 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:04 دقيقة نظرة على اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:15 دقيقة يوسف بلايلي يقدم مستويات جيدة مع بريست 3:22 دقيقة ليفربول يواجه أستون فيلا بشعار "ممنوع الخطأ" 2:37 دقيقة برشلونة يواجه سيلتا فيغو بغياب بوسكيتس 0:50 دقيقة NBA: وليامس مدرب فينيكس صنز الأفضل في الموسم