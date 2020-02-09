يا لغرابة هذا الهدف ! February 9, 2020 23:21 0:21 دقيقة -آخر الفيديوهات 11:27 دقيقة موجز الأخبار 2:06 دقيقة كيكي سيتيين يشيد بنبيل فقير وبفريقه! 0:21 دقيقة يا لغرابة هذا الهدف ! 2:49 دقيقة بيولي يعجز عن تفسير خسارة ميلان أمام إنتر 4:24 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم ليون ويعزز صدارته 5:14 دقيقة ميسي يقود برشلونة لتحقيق فوز صعب أمام ريال بيتيس 4:42 دقيقة إنتر يحسم الديربي ويصعد إلى قمة إيطاليا 3:02 دقيقة لا جديد يذكر.. بايرن متصدراً ولايبزيغ وصيفاً 3:33 دقيقة ريال مدريد يعزّز موقعه في الصدارة 3:30 دقيقة سوسييداد يخطف فوزاً ثميناً من بيلباو