وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 11:47 2:59 دقيقة يقدم الدولي التونسي وهبي الخزري عروضاً قويةً هذا الموسم مع ناديه سانت إيتيان. الخزري صاحب سبعة أهداف في الدوري الفرنسي يحمل آمال أنصار ناديه لإنقاذه من السقوط إلى القسم الثاني. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي وهبي الخزري سانت إيتيان -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا 2:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:59 دقيقة وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي 5:03 دقيقة الرجاء ينفصل عن مدربه التونسي لسعد الشابي