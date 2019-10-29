وبهذا الهدف افتتح الخزري عداد أهدافه هذا الموسم في الدوري الفرنسي وسيضع حدا ولو نسبيا للانتقادات التي طالته والتي أشارت إلى تراجع في مستواه وفي نجاعته الهجومية عكس الموسم الماضي. ويتطلع أنصار سانت إيتيان إلى استرجاع وهبي الخزري لحسه التهدفي العالي.