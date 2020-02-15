انتفض باريس سان جيرمان في شوط مباراته الثاني مع مضيفه أميان وتقدم 4-3 قبا أن يتعادل في الوقت بدل الضائع 4-4 اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ووجد باريس سان جيرمان نفسه متأخراً بالنتيجة في أول أربعين دقيقة بثلاثة أهداف وقّع عليها جيراسي (5) وكاكوتا من الكونغو الديمقراطية (29) والمالي دياباتي (40).

وعانى باريس سان جيرمان من غياب نجومه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي عن اللقاء وهشاشة خطه الدفاعي بالشوط الأول، الأمر الذي دفع توخيل للتدخل والزجّ بكل من الإيطالي فيراتي والبرازيلي ماركينيوس مع بدء الشوط الثاني إضافة للإسباني خوان بيرنات (61).

وجاء ردّ متصدر الدوري الفرنسي وحامل اللقب بداية بهدف من الإسباني هيريرا مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ومن ثم بثنائية نادرة لمدافعه الواعد كوواسي (60 و65) ليصبح صاحب الـ17 عاماً و253 يوماً ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي.

واحتاج باريس سان جيرمان لصحوة من واحد من الثنائي الهجومي الأوروغوياني كافاني والأرجنتيني إيكاردي ليضيف الهدف الرابع والذي جاء بفضل لمسة من الأخير في الدقيقة الرابعة والسبعين، لكن جيراسي تمكن من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وهذه أول مرة يتلقى فيها باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف في الشوط الأول في الدوري منذ شباط/فبراير 2012، ويأتي ذلك قبل أيام من مباراته المهمة مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصار رصيد باريس سان جيرمان 62 نقطة مغرداً بالصدارة في الوقت الذي رفع به أميان رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر.