وهذه هي الخسارة الثانية لليل خلال أسبوع، بعدما مني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان الأربعاء وأقصي من كأس فرنسا.



وتأتي هذه الخسارة الموجعة التي تحققت على يد فريق يقبع في المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط، قبل أن يجدد ليل الموعد مع سان جيرمان في المرحلة المقبلة في الثالث من نيسان/أبريل بعد عودة الدوري من التوقف المخصص للمباريات الدولية.



وسجل هدفي نيم السنغالي موسى كونيه (12) ورينو ريبار (45)، فيما أحرز البرتغالي تشيكا هدف ليل اليتيم (20).



وبالتالي بات ليل (63 نقطة) الطامح إلى كسر هيمنة باريس سان جيرمان على اللقب، تحت تهديد ملاحقيه سان جرمان (60 نقطة) وليون (60 نقطة).