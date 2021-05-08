النجم البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط الآن بنادي العاصمة الفرنسية حتى 30 حزيران/ يونيو 2025.

وقال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان: "أنا فخور بأن نيمار جونيور قد أعاد تأكيد التزامه طويل الأمد تجاه عائلة باريس سان جيرمان حتى عام 2025، وأنه سيواصل إسعاد الجماهير، نتطلع إلى أن يكون جزءًا من مشروعنا وأن يكون معنا لسنوات عديدة قادمة".

وقال نيمار بعد تجديد عقده "إنه لمن دواعي سروري أن تستمر مغامرتي هنا في باريس. أنا سعيد للغاية وفخور بكوني أشكل جزءًا من هذا الفريق".

وأضاف نيمار: "فخور بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، ومع مدرب رائع، وفخور بأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي. هذه هي الأشياء التي تجعلني أؤمن أكثر بهذا المشروع الرائع. لقد كبرت كشخص هنا، كإنسان وكلاعب أيضًا. سعيد جدًا بتمديد عقدي وآمل أن أفوز بالعديد من الألقاب هنا".

وفاز نيمار مع ناديه باريس سان جيرمان بـ9 ألقاب، جاءت على الشكل التالي: 3 في الدوري 2018، 2019، 2020، ولقبان في كأس فرنسا 2018، 2020، ولقبان في كأس الرابطة الفرنسية 2018، 2020، ولقبان في كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسية) 2018، و2020.

بدوره أكد المدرب الأرجنتيني لسان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو على سعادة الجميع بهذا الخبر فقال: "عائلة باريس سان جيرمان بأكملها سعيدة بتجديد عقد نيمار".

وأضاف: "تجديد عقد نيمار يعكس طموحات النادي الحالية والمستقبلية".

وسجل نيمار 85 هدفًا و قدم 51 تمريرة حاسمة في 112 مباراة خاضها مع النادي منذ قدومه من برشلونة عام 2017.

وقاد نيمار فريقه باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر بصعوبة أمام بايرن ميونيخ 1-0 في المشهد الأخير، كما ساهم بوصول الفريق إلى نصف نهائي النسخة الحالية من المسابقة.