وسجل نيمار الهدف الأول للضيوف بعدما تابع برأسه في الشباك كرة عرضية وصلته من مواطنه داني ألفيش (20)، مسجلا هدفه الخامس عشر في البطولة في المركز الرابع لترتيب الهدافين بفارق 15 هدفا عن المتصدر زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وإضافة الى الإصابات المتكررة، يعاني نيمار في الفترة الأخيرة من العقوبات المفروضة عليه إذ أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة في 26 نيسان/ابريل ثلاث مباريات بسبب شتمه لحكام مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستحرمه من المشاركة في مباريات فريقه الثلاث الأولى في دور المجموعات الموسم المقبل.

وكان سان جيرمان ضمن الاحتفاظ باللقب في المرحلة الثالثة والثلاثين، وبات الهدف في المراحل الخمس الأخيرة إضافة أكبر عدد ممكن من النقاط إلى رصيده الذي ارتفع اليوم إلى 88 نقطة مقابل 45 للخاسر في المركز الثاني عشر.

وفي الشوط الثاني، ساهم نيمار في صنع الثاني عندما رفع كرة عالية من ركلة ركنية وتابعها الأرجنتيني أنخل دي ماريا برأسه في المرمى (58).

وأكمل فريق العاصمة الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركينيوس اثر ارتكابه خطأ ضد ويلفريد كانغا فنال الحمراء مرفقة بركلة جزاء جاء منها هدف تقليص الفارق يعد نجاح فلافيان تايت في التنفيذ (86).