حسم باريس سان جيرمان موقعته مع مضيفه ليون بهدف دون رد بفضل نجمه نيمار يوم الأحد في المرحلة السادسة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل باريس سان جيرمان انتصاراته المتتالية البالغة خمسة، علماً أنّ آخر انتصارين في الدوري الفرنسي حصلا بفضل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكما فعل في مباراة باريس سان جيرمان الفائتة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ حين سجّل هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل، كرر نيمار الحادثة بتسجيله هدف فوز فريقه قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وكان باريس سان جيرمان الذي عانى من غياب أكثر من نصف فريقه بسبب الإصابات المختلفة، الطرف الأفضل في اللقاء ككل وواصل نتائجه الجيدة بعد أيام فقط من فوزه على ريال مدريد 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وعاد باريس سان جيرمان إلى موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 8 نقاط.

باريس سان جيرمان وليون - التغطية الخاصة

(90+3) المالي كوني يختتم فرص اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تنحرف عن مرمى نافاس.

- هدف (87): نيمار يخطف الأضواء مجدداً ويسجل هدف باريس سان جيرمان القاتل بتسديدة رائعة.

(72) دي ماريا ينجح في فك تكتل دفاعات ليون لكنه يسدد فوق المرمى.

(59) ديالو يجرّب بضربة رأس تعلو مرمى ليون.

(52) نيمار يكسر جمود فرص باريس سان جيرمان في الشوط الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة يمسكها لوبيز.

(41) لوبيز نجم الدقائق الفائتة بتصديه لتسديدة نيمار الرائعة من ركلة حرة مباشرة.

(33) لوبيز يقف في طريق محاولة موتينغ الخطيرة مجدداً.

(22) أخطر فرص اللقاء من البرازيلي نيمار ولوبيز يتصدى ببراعة.

(21) ديمبيلي يجرب حظه من حافة منطقة الجزاء بجوار مرمى باريس سان جيرمان.

(12) الكاميروني موتينغ يسدد كرة قوية والبرتغالي لوبيز يحرم باريس سان جيرمان من الهدف الأول.

(5) البرازيلي تياغو مينديس يسدد من خارج منطقة الجزاء فوق مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من سان جيرمان وليون