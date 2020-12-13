وأشارت الصور التلفزيونية إلى أن نيمار قد تعرض لإصابة في كاحله الأيسر قبل نهاية المباراة بثوانٍ عندما تدخل عليه بخشونة كبيرة لاعب ليون البرازيلي تياغو مينديز الذي طرد على إثرها.

وبعد ذلك غادر نيمار المستطيل الأخير لملعب بارك دي برانس على النقالة.