وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة فرانس برس الأحد أن نيمار "سيحضر (الإثنين) إلى النادي. وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" فإن اللاعب الأغلى في العالم: "وصل صباح الإثنين في تمام الساعة 9,10" للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

وبرر المقربون من نيمار تأخره عن الحضور للمعسكر الباريسي بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة والتي من بينها دورة في كرة القدم الخماسية لفائدة مؤسسته (مقرها في برايا غراندي، جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان صارم بحقه، معرباً فيه عن "استنكاره" لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذراً من اتخاذ "الإجراءات المناسبة" مستقبلاً.

ونشر باريس سان جيرمان اليوم الإثنين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت، لقطات فيديو لتمارين نجوم باريس سان جيرمان ومن ضمنهم نيمار.