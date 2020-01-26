وجه النجم البرازيلي تحية على طريقته إلى روح أسطورة كرة السلة كوبي براينت الذي لقي حتفه مع ابنته جيانا وآخرين في حادث تحطم مروحية الأحد.

وعند تسجيله الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدوري أمام ليل توجه نيمار إلى الكاميرا صانعا رقم 24 في إشارة إلى رقم كوبي في مسيرته مع ليكرز.

وبعد صافرة النهاية، قدم نيمار الذي يحب كرة السلة، تعازيه قائلا: "وفاته هي لحظة حزينة لعالم الرياضة".

وأضاف: "لقد اطلعت على الرسائل بين الشوطين، هذا وقت حزن رهيب لعالم الرياضة ولنا وليس فقط لمحبي كرة السلة".

وتابع: "أعرفه وقمت بهذه الاحتفالية للإشادة به، آمل أن ترقد روحه بسلام".



