نيمار يتحدث عن فوزه بالدوري مع باريس سان جيرمان للمرة الرابعة من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 23:38 2:05 دقيقة أكد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار بأنه سعيد بإحراز لقب الـ"ليغ 1" للمرة الرابعة مع باريس سان جيرمان مشدداً على أنه يريد المساهمة في حصد المزيد من الألقاب مع النادي الفرنسي. مقابلات باريس سان جيرمان نيمار -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG 2:05 دقيقة نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان 2:10 دقيقة فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" 4:26 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي 1:26 دقيقة توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع 3:45 دقيقة ناساف كارشي يفوز على السد 2:21 دقيقة الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه 0:35 دقيقة بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي 0:38 دقيقة إنتر يضرب روما مورينيو بثلاثية ويتربع على الصدارة 0:53 دقيقة بايرن ميونيخ يحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الألماني