وسيكون أيضاً كل من الأرجنتيني لياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس متاحين للمباراة بعد أن أصيبا بالفيروس خلال العطلة في جزيرة ايبيزا الاسبانية بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "من سيعود؟ كيلور، أنخل دي ماريا، (ني) نيمار و(ليو)، إضافة الى (أليساندرو) فلورينزي" الوافد الايطالي الجديد الذي وصل الجمعة.

وتابع الألماني "إذا سألتهم عما إذا يريدون اللعب، فالجواب سيكون نعم. سنقرر غداً. إنها مسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كانوا أساسيين أو سينهون المباراة بالنسبة لنا. من غير الضروري أن ننتظر طويلا. إذا لم يكن هناك خطر، سنحاول".

وعاد نيمار الذي أصيب في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي إلى التمارين الجمعة مع الفريق وكتب عبر حسابه على تويتر "عدت الى التمارين، أنا سعيد جدًا".

في المقابل، فإن النجم كيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس والأرجنتيني ماورو ايكاردي المصابين أيضاً بـ "كوفيد-19" فهم لم يتعافوا بعد ولن يكونوا ضمن المجموعة.

وتشكل عودة اللاعبين خبراً ساراً لنادي العاصمة الفرنسية الذي لعب بفريق رديف في الخسارة بهدف نظيف أمام لنس الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية.

وسيحاول مرسيليا استغلال غياب مجموعة من لاعبي الفريق الباريسي والتفوق عليه.

