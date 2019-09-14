على ملعب بارك دي برانس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت ومع تسليم جماهير الفريق الباريسي للتعادل السلبي الذي بدا أقرب، ارتقى نيمار في الدقيقة 90+2 ليتابع كرة ديالو عن طريق دبل كيك رائع، ليرد فيه على الجماهير التي لم تتوقف عن صافرات الاستهجان في كل كرة تصل لنيمار.

وسجل نيمار هدفاً ثانياً بعد تمريرة رائعة من دي ماريا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وغاب نيمار (27 عاماً) عن تشكيلة فريقه (الأساسية والاحتياطية) منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة إلى برشلونة الذي انتقل منه إلى سان جيرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

لكن في مباراته الأولى بعدما غياب أيضاً في أواخر الموسم الماضي (بسبب الإصابة)، أطلق مشجعو النادي العنان لصافراتهم لدى سماعهم اسم نيمار خلال تقديم الفريقين، وأيضاً لدى لمسه الكرة للمرة الأولى.

وكانت الأنظار مسلطة على المدرجات لمعرفة رد فعل أنصار الفريق الذين أعربوا في مراحل سابقة عن استيائهم من رغبة البرازيلي في العودة الى صفوف برشلونة، ورفعوا شعارات مناهضة له تدعوه الى الرحيل.

وأدرج المدرب الألماني توماس توخل اسم المهاجم البرازيلي ضمن لائحة اللاعبين الـ11 الأساسيين، في أول مباراة يخوضها مع الفريق هذا الموسم بعد غيابه في ظل مفاوضات لعودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لم تكلل بالنجاح قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي.

وخاض نيمار آخر مباراة مع سان جيرمان في 11 أيار/مايو الماضي ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

ملخص المباراة:

وشهدت مباراة اليوم أيضاً مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للمرة الأولى مع فريقه الجديد المنتقل إلى صفوفه من ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، في صفقة شهدت انتقال حارس سان جيرمان ألفونس أريولا في الاتجاه المعاكس لكن على سبيل الإعارة.

أما المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المنتقل إلى صفوف سان جيرمان من إنتر الإيطالي على سبيل الاعارة، فبقي على مقاعد الاحتياطيين، ودخل في الشوط الثاني.