

وقال توخل: "لم يكمل نيمار التدريبات مع المجموعة اليوم (السبت)، لا يزال الوقت مبكراً بالنسبة إليه لبدء المباراة لا سيما ضد رين في معقله، الأمر مبكر، ننتظر أسبوعاً آخر ليعاود التمارين مع المجموعة".

وكان نيمار الذي يتعافى من إصابة في كاحله تعرّض لها في صفوف منتخب بلاده في حزيران/يونيو الماضي واضطرته إلى الغياب عن بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده وتوجت بلقبها، غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري ضد نيم (3-صفر) الأسبوع الماضي.

ويأتي غياب نيمار عن مباراة رين وسط تأكيد المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ومواطنه ليوناردو بأن فريق العاصمة الفرنسية يجري محادثات مع برشلونة لعودة النجم البرازيلي إلى الفريق الكاتالوني مشيراً في الوقت ذاته بأنّ هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

