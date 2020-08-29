وانتظر دولبيرغ الدقيقة 37 ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وحذا دولبيرغ حذو زميله المهاجم الجزائري الأصل أمين الغويري الذي سجل ثنائية الفوز على على لنس 2-1 الاحد الماضي، ليتقاسم معه وصافة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف متصدرها مهاجم ليون الدولي الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هاتريك في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ديجون 4-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لنيس فانفرد بالصدارة مؤقتاً برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام رين الذي انتزع المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على ضيفه مونبلييه 2-1، وبفارق ثلاث نقاط عن شركائه السابقين فرق نيم ولوريان وأنجيه التي تلعب الأحد ضد نانت وسانت إتيان وبوردو على التوالي، فيما مني ستراسبورغ بخسارته الثانية عقب الأولى امام لوريان 1-3.



وحسم رين الشوط الأول بهدف بالنيران الصديقة حيث سجل لاعب وسط الضيوف داميان لو تاليك الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

وأكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه فلوران موليه في الدقيقة 43، قبل أن يتساوى الفريقان عدداً في الشوط الثاني اثر طرد مهاجم رين مارتان تيرييه في الدقيقة 73.

واحتفل الكونغولي الأصل إدواردو كامافينغا باستدعائه للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الفرنسي بتسجيله الهدف الثاني لرين في الدقيقة 77، قبل أن يقلص غايتان لابورد الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووجه ديدييه ديشان الدعوة إلى الشاب الصاعد كامافينغا (17 عاماً) بدلاً من بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا المستجد، في التشكيلة الرسمية المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وهو الفوز الأول لرين هذا الموسم بعدما عاد بتعادل ثمين من ليل 1-1 في المرحلة الأولى، فيما مني مونبلييه بخسارته الأولى هذا الموسم في مباراته الأولى بعدما تأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الماضية إلى 15 أيلول/سبتمبر بسبب مشاركة ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع رين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب "ليغ 1".