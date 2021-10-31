وسجل للفائز الجزائري آندي ديلور 57، 90+1 فيما سجل هدف أنجيه الوحيد المغربي سفيال بوفال 29 من ركلة جزاء.

ويحتل نيس الوصافة برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد أنجيه عند النقطة 17 في المرتبة الثامنة.

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