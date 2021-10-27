وأقيمت المواجلة على ملعب "ستاد دو لوب" المحايد في مدينة تروا خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير تفاديًا لأي أعمال عنف.

وافتتح نيس التسجيل عبر أمين غويري (6) قبل أن يسجل القائد ديميتري باييت هدف التعادل لفريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي (42).

وكانت المباراة الأولى توقفت في الدقيقة 75 بعدما تعرض باييت الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم من "ألتراس" لفريق نيس حيث أصيب في ظهره بقارورة ماء بلاستيكية، أعاد إلقاءها على الجماهير.

واجتاح العشرات من مشجعي فريق نيس الملعب مما تسبب في شجار بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين.

وأوقف بابلو فرنانديس، مساعد سامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه مشجعًا لنيس دخل أرض الملعب.



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