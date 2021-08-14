ويدين نيس بفوزه إلى الدنماركي كاسبر دولبرغ صاحب هدفين (1 و64) والجزائري هشام بوداوي (5) وأمين غويري (45+4).

وتأتي خسارة ليل بعد بدايته المتعثرة عندما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه ميتز 3-3 في المرحلة الافتتاحية الأسبوع الماضي، فيما تعادل نيس أيضاً أمام رينس دون أهداف.

وجاءت وقع الخسارة قاسية على ليل خصوصاً أنّ المدرب كريستوف غالتييه الذي قاده إلى اللقب الموسم الماضي بات يشرف على نيس.

ويبدو أنّ تأثير المدرب الفرنسي الذي حصل على استقبال الأبطال من جماهير ناديه السابق، ظهر سريعاً حيث هيمن الضيوف بشكل كبير وملحوظ، وسط انعدام قدرة حامل اللقب على القيام بأي ردّة فعل.







