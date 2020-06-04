نقاشات فرنسية ساخنة فوق طاولة مجلس الدولة من قبل beIN SPORTS June 4, 2020 22:33 4:20 دقيقة تتابع بعض الأندية الفرنسية انتفاضتها على قرار إلغاء الدوري ولا سيما الثلاثي أولمبيك ليون وأميان وتولوز الذين صعّدوا الموقف إلى مجلس الدولة إثر فشل خطواتهم السابقة في المحاكم. الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 5:22 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:32 دقيقة دورتموند يعمل على إعادة الجماهير إلى ملعبه 0:35 دقيقة إقرار اعتماد 5 تغييرات في مباريات الدوري الإنكليزي 0:38 دقيقة مشاكل عضلية قد تبعد ميسي عن برشلونة أمام مايوركا 0:49 دقيقة فيرنر محط أنظار أبرز الأندية الإنكليزية 0:28 دقيقة البرازيلي وينديل يمدّد تعاقده مع باير ليفركوزن 3:38 دقيقة فرانكفورت يعمق جراح فيردر بريمن 0:42 دقيقة بايرن لا ينوي تعيين مدير رياضي خلفاً لصالحاميدزيتش 2:34 دقيقة خبر انتقال لاوتارو إلى برشلونة يشغل الجميع في إنتر 2:55 دقيقة آخر أخبار عودة الليغا