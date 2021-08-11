نفاد قمصان ميسي بمتجر باريس سان جيرمان في الدوحة من قبل beIN SPORTS August 11, 2021 19:09 3:21 دقيقة شهد متجر باريس سان جيرمان في العاصمة القطرية الدوحة إقبالا منقطع النظير من أجل شراء القميص الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي حيث نفِدَت قمصانه المخصصة للبيع خلال ساعات فقط في اليوم الأول لطرحها في الأسواق. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة نفاد قمصان ميسي بمتجر باريس سان جيرمان في الدوحة 2:57 دقيقة صدام إسباني إنكليزي مرتقب في كأس السوبر الأوروبية 0:45 دقيقة بيريث ينفي أي صلة له بمغادرة ميسي لبرشلونة 2:11 دقيقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان ... حديث الساعة 3:22 دقيقة ميسي يتحدث عن أهدافه مع باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أعداد غفيرة تتطلع لاقتناء قميص ميسي الباريسي 7:54 دقيقة ناصر غانم الخليفي: إنه يومٌ تاريخي 2:28 دقيقة أجواء جنونية خارج ملعب حديقة الأمراء 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقدم النجم ليونيل ميسي 2:14 دقيقة صفقة القرن: ميسي إلى باريس سان جيرمان