نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS December 2, 2020 14:20 2:23 دقيقة يواصل المهاجم الدولي الجزائري آندي دولور تألقه الكبير مع مونبلييه هذا الموسم من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، تألق يضعه حاليا من بين أفضل مهاجمي الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي مونبيلييه الفرنسي أندي ديلور -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة "كاف" يسلّط عقوبة بمباراتين على حسين الشحّات 0:47 دقيقة المغربي أبرهون يفارق الحياة 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي 2:43 دقيقة فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر 0:52 دقيقة دافيد لويز سيغيب عن مواجهة رابيد فيينا 2:41 دقيقة يونايتد يبحث عن ضمان بطاقة العبور لثمن النهائي 1:17 دقيقة زيدان لن يستقيل من منصبه 0:30 دقيقة فيورنتينا يعلن إصابة برانديلي بفيروس كورونا