

وفي المباراة الأولى سجل جوردان فيري (38) وأرنو نوردين (47) والمالي فالاي ساكو (88) الأهداف.

وتجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية بفارق نقطة واحدة عن اوكسير آخر الآمنين في الدرجة الأولى والذي يستضيف باريس سان جيرمان المتصدر الأحد.

في المقابل، ثأر مونبلييه لخسارته أمام ضيفه نانت بالنتيجة ذاتها ذهابا في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، وعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.

وفي مباراة ثانية، أنعش ليل آماله في المنافسة على بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه مرسيليا 2-1.

وقلب ليل الطاولة على الفريق الجنوبي وحول تخلفه بهدف لجوناثان كلاوس (29) إلى فوز بهدفين للدولي الكندي جوناثان ديفيد (49 من ركلة جزاء) والإيفواري جوناثان بامبا (72).



ورفع ليل رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الخامس مقابل 65 لموناكو الرابع، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 73 نقطة.