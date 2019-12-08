وسجل لودوفيك بلاس هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه وضعها بعيدا عن متناول حارس ديجون (72).

والفوز هو السادس لنانت بنتيجة 1-صفر منذ مطلع الموسم الحالي.

في المقابل، تابع ديجون عروضه السيئة خارج ملعبه حيث لم يفز سوى مرتين في اخر 26 مباراة له بعيداً عن جمهوره.

ومني سانت إتيان بهزيمة ثانية في غضون أسبوع وذلك على يد مضيفه رانس 1-3.

وبعد أن حافظ على سجله من دون هزائم لسبع مراحل متتالية، مني سانت إتيان بهزيمة ثانية في المراحل الثلاث الأخيرة (الأولى الأحد الماضي على يد رين 1-2 ثم فاز في منتصف الأسبوع على نيس 4-1)، وفرط بفرصة اللحاق بليل إلى المركز الثالث ولو مؤقتاً، ليبقى سابعاً بـ25 نقطة مقابل 24 لرانس الذي أصبح خلفه مباشرة مع مباراة مؤجلة في جعبته بعد أن حقق فوزه الأول على مضيفه في دوري الأضواء منذ 19 حزيران/يونيو 1976 (3-1).

ويدين رانس بالخروج من دوامة التعادل التي سقط فيها خلال مبارياته الثلاث الماضية، وتحقيقه فوزه الأول منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر حين تغلب على مونبلييه 1-صفر في المرحلة العاشرة، الى ريمي أودين (10) وبولاي ديا (67) والمالي موسى دومبيا (2+90) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة، فيما كان هدف سانت اتيان من نصيب رومان هاموما (59).