وارتقى نانت إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة مستغلا سقوط ليل أمام ديجون صفر-1 اليوم أيضا.

أقيمت مباراة سانت اتيان ونانت على ملعب "جوفروا غيشار" من دون جمهور عقابا لأصحاب الأرض بعد إطلاق أنصاره قنابل مسيلة للدموع.

وافتتح الجزائري مهدي عبيد التسجيل لنانت من تسديدة من داخل المنطقة (23) قبل أن يضاعف لودوفيك بلاس النتيجة إثر استغلاله تمريرة من موزيس سيمون (48).

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها نانت من الفوز على سانت إتيان في ملعب الأخير منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الرابعة تواليا في الدوري وهي اسوأ سلسلة له منذ عام 2011. ولم يفز سانت إتيان سوى مرة واحدة في آخر سبع مراحل ويحتل المركز الخامس عشر.

في المقابل، حقق ديجون مفاجأة جديدة على حساب الكبار بإسقاطه ليل بهدف وحيد سجله مهاجمه جوليو تافاريس من الرأس الاخضر (47) رافعا رصيده الى 4 أهداف هذا الموسم.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة إلى ليل بطرد لاعب وسطه بوباكاري سوماري في الدقيقة 67 ليتعرض لخسارته الثانية تواليا.

أما ديجون فحقق أول فوز له منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر وصعد إلى المركز السادس عشر.