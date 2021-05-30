نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 21:11 0:38 دقيقة بقي نانت ضمن أندية كبار الدوري الفرنسي رغم خسارته في إياب المباراة الفاصلة لتحديد البقاء أو الصعود بهدف دون رد أمام ضيفِه تولوز، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين لواحد. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي نانت الفرنسي -آخر الفيديوهات 4:29 دقيقة سويسرا تنتصر على أميركا ودياً 0:54 دقيقة بنزيمة يركز فقط على ما سيقدمه لمنتخب فرنسا 0:38 دقيقة نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً