

ورفع نانت رصيده إلى 17 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتاً.



وكان نانت تحاشى الهبوط إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي لكن كتيبة المدرب أنطوان كومبواريه تقدم أداءً جيداً منذ مطلع الموسم الحالي.



شهدت المباراة خشونة زائدة من الطرفين ما حدا بحكم المباراة إلى طرد لاعب من كل فريق، فخاضا الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.



وأخرج الحكم البطاقة الحمراء الأولى في وجه لاعب كليرمون يوهان غاستيان بعد مرور نصف ساعة.



استغل نانت النقص العددي ليفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي أندري جيروتو مستغلاً ركلة حرة مباشرة رفعها سيباستيان كورشيا (38).



وسرعان ما طرد كورشيا بدوره إثر تدخل متأخر على فيتال نسيمبا (39).



ونجح كليرمون الصاعد هذا الموسم إلى مصاف الدرجة الأولى في إدراك التعادل عبر الغيني الدولي محمد بايو بتسديدة قوية مطلع الشوط الثاني (49)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنانت الذي سجل له لودوفيك بلاس هدف الفوز (61).

