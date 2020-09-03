ناغاتومو: اللعب لمرسيليا بمثابة حلم تحقق من قبل beIN SPORTS September 3, 2020 19:24 0:33 دقيقة قال الياباني يوتو ناغاتومو خلال تقديمه لاعبا جديدا لمرسيليا إن اللعب لفريقه الجديد بمثابة حلم تحقق، مُؤكدا أنه لا يَشعُر بالضغط لكونه مرَّ بتجارب كبيرة في مسيرته. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي لكرة القدم مرسيليا ناغاتومو -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ألمانيا 0-0 وإسبانيا – التغطية الخاصة 0:27 دقيقة أودينيزي يضم المدافع آويان من ألكمار 0:35 دقيقة شابوفالوف يعبر دون مشاكل إلى الدور الثالث 0:27 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع كاش لخمسة مواسم 0:33 دقيقة ناغاتومو: اللعب لمرسيليا بمثابة حلم تحقق 1:22 دقيقة ميلو يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى يوفنتوس 0:39 دقيقة تسيتسيباس يشقّ طريقه بنجاح في أميركا المفتوحة 0:29 دقيقة الاتحاد التركي يتراجع عن قرار عودة الجماهير ! 0:36 دقيقة طواف فرنسا: لوتسينكو بطلا للمرحلة السادسة 0:28 دقيقة أوساكا إلى ثالث أدوار أميركا المفتوحة