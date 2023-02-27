ناصر غانم الخليفي يثني على أداء مبابي والمباراة الكبيرة التي قدمها الفريق من قبل beIN SPORTS February 27, 2023 14:04 1:11 دقيقة أثنى ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على أداء نجمه كيليان مبابي وعلى المباراة الكبيرة التي قدمها فريقه أمام مارسيليا معتبرا أنها كانت مباراة لست نقاط وليس فقط ثلاث نقاط. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة لبنان المتأهل يخسر أمام نيوزلندا والأردن يفوز 2:45 دقيقة تتويج الأرجنتين بكأس العالم لا يزال يجذب الاهتمام 0:45 دقيقة الدومينيكان تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى كأس العالم 1:11 دقيقة ناصر غانم الخليفي يثني على أداء مبابي 0:47 دقيقة رقم قياسي لدجوكوفيتش بـ378 أسبوعًا في الصدارة 0:44 دقيقة ريفر بليت يتلقى هزيمته الثانية 3:06 دقيقة ميسي ومبابي وبنزيمة يتنافسون على جائزة الأفضل 0:37 دقيقة برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي بإجهاد عضلي 1:12 دقيقة المنتخب الفرنسي يحسم صدارة مجموعته 1:34 دقيقة منتخب الرأس الأخضر يحسم تأهله إلى كأس العالم