وقال الخليفي إنه معجب بزيدان اللاعبِ والمدرب، لكنَّ النادي الباريسي لم يتحدث معه إطلاقا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأضاف أن البي إس جي اختار مدرباً يناسب طموحاته نافياً توصله لاتفاق حتى الآن من أجل التعاقد مع المدرب كريستوف غالتييه.

كما أكد ناصر غانم الخليفي أنه رفض الصيفَ الماضي عرضاً من ريال مدريد بقيمة مائة وثمانين مليونَ يورو لأنه كان يعلم برغبة كيليان مبابي في البقاء مع البي إس جي، مشدداً على أن خيار النجم الفرنسي كان مبنياً على المشروع الرياضي للنادي وحبِّه لباريس سان جيرمان والعاصمة الفرنسية.

وفي رد على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد الخليفي أن النادي الباريسي لا يتحدث عن الدوريات أو الأندية الأخرى ولا يعطي الدروسَ لأحد وبالتالي فهو لا يسمح لأحد بإعطائه الدروس.

