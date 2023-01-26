واطلع نجوم الفريق االباريسي على فضاءات المركز التدريبي الجديد واستمعوا لشروحات رئيس باريس سان جيرمان ناصر غانم الخليفي حول تطورات القطب الرياضي الجديد.

وزار اللاعبون المبنى الخاص بهم والذي صممه المهندسُ المعماري الشهير جون ميشيل فيلموت كما عاينوا أرضيات ميدان التدريبات، التي صممت بشكل مطابق لأرضية ملعب بارك دي برانس، والتي سيبدأ اللاعبون التدربَ عليها بداية من الموسم المقبل.

وكانت الزيارة أيضاً فرصة لمشاهدة المساحات المستقبلية المخصصة للاعبين، وهي بيئة مثالية للتدريب وتحسين الأداء الجماعي والفردي من خلال استخدام التكنولوجيا لحصص تدريبية عالية المستوى.

وبلغت قيمةُ الاستثمار في بناء المركز التدريبي الجديد نحو ثلاثمائة مليون يورو وقد بدأت أعماله عام 2020 على أن تستمر إلى غاية 2024.

