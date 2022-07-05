وأضاف رئيس باريس سان جيرمان أنه سعيد جدا وفخور بانتداب كريستوف غالتييه مضيفاً : " أنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وقال ناصر غانم الخليفي إن الهدف الأساسي للفريق حالياً هو العمل الدؤوب والمثابرة وتقديم كرة قدم عصرية مؤكداً أن الكل ينتظر أداءً جميلاً من الفريق الباريسي.

من جانبه قال غالتييه في أول تصريح له بعد توليه مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان إنه لا يوجد أفضل من هذا الفريق لتولي تدريبه مضيفاً أنه يريد الفوز بالألقاب وجلب المزيد من اللاعبين وبناء فريق كبير وقوي.

وأوضح غالتييه أنه يتمنى بقاء النجم البرازيلي نيمار مع الفريق لأنه لاعب من طراز عالمي مضيفاً: " سعدت جدا ببقاء كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان لأن هذا أمر مهم للغاية بالنسبة للكرة الفرنسية بشكل عام".

