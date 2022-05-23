وأضاف الخليفي أن بقاء مبابي كان مرتكزاً على المشروع الرياضي والتتويج بالألقاب.

وكان باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أعلن يوم السبت تمديد التعاقد مع نجم منتخب "الديوك"، وزفّ رئيس النادي ناصر غانم الخليفي النبأ السعيد لعشاق الفريق الباريسي معلناً بقاء النجم الفرنسي في عاصمة الأنوار حتّى عام 2025.

وقال الخليفي في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "أن يبقى معنا مبابي أمر مهم بالنسبة للدوري الفرنسي"، مضيفاً: "نحن نسعى للفوز بالألقاب كي نصنع تاريخاً جديداً للنادي. مبابي جزء مهم من مشروع النادي من أجل الفوز بالألقاب".