الخليفي وفي حديث خاص لمجلة "فرانس فوتبول"، قال إن هناك عقوداً يجب الالتزام بها مثل عقد نيمار، لكن تبقى الأولوية هي الدعم الكامل لمشروع الفريق. وأضاف الخليفي أن لا أحد أجبر النجم البرازيلي نيمار على التوقيع مع باريس سان جيرمان.

وفيما يخص كيليان مبابي، أكد رئيس باريس سان جيرمان، أن الدولي الفرنسي باق بنسبة %200 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل، وأنه يريد أن يكون ضمن خطط الفريق ليكبر معه، لكن الإدارة شرحت له أن المسؤوليات لا تطلب، بل يجب البحث عنها واقتطافها.

الخليفي أشار كذلك، إلى أنه يريد رؤية لاعبيه فخورين بارتداء قميص باريس سان جيرمان، وليس لاعبين يقومون بالعمل فحسب، وإلا فالأبواب مفتوحة، ولا يريد لاعبين يتصرفون كالنجوم.