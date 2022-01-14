وأوضح نجم باريس سان جيرمان لمتابعيه على حسابه في انستغرام أنه سيعود إلى الملاعب قريباً جدّاً على الرغم من أنه لم يستعيد لياقته البدنية على نحو كامل.



وكان اللاعب الأرجنتيني في عطلة مع أسرته في الأرجنتين خلال عيد الميلاد عندما ثبتت إصابته بالفيروس.



