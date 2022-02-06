وحسم سان جيرمان موقعته في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية عبر البرتغالي دانيلو بيريرا (10) وبريسنل كيمبيبي (32) والأرجنتيني ليونيل ميسي (38)، فيما أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر بيريرا نفسه (51) وكيليان مبابي (67).



وسجل للخاسر هدف الشرف المدافع الهولندي سفن بوتمان (28).



ورفع سان جيرمان الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ 14 الأخيرة في "ليغ1" (9 انتصارات مقابل 5 تعادلات) في المركز الأوّل إلى 56 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن وصيفه مرسيليا.



وعوض نادي العاصمة كبوة فقدان لقب مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بخسارته على أرضه أمام نيس بركلات الترجيح 5-6 الإثنين الماضي، وثأر من ليل الذي انتزع منه اللقب المحلي الموسم الماضي وفاز عليه في مسابقة كأس الأبطال.



ودفع مدرب ليل جوسلان غورفينيك بالوافد الجديد خلال الانتقالات الشتوية المخضرم حاتم بن عرفة (35 عاماً) أساسياً أمام فريقه السابق (خرج في الدقيقة 70)، فيما غاب عن صفوف الفريق المهاجم التركي بوراك يلماز.



من ناحية نادي العاصمة، تعددت الغيابات مع البرازيلي نيمار الذي عاود التمارين قبل أيام والمدافع الاسباني سيرخيو راموس، والهولندي جورجينو فينالدوم والإسباني أندر هيريرا والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فيما زج مواطن الأخير المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالثلاثي ميسي وأنخل دي ماريا (خرج مصاباً في الدقيقة 44 وحلّ بدلاً منه الألماني يوليان دراكسلر) ومبابي.



على ملعب "بيار-موروا"، افتتح سان جيرمان التسجيل بعد 10 دقائق من صافرة البداية إثر خطأ من حارس ليل الكرواتي إيفو غربيتش الذي تدخل لقطع تمريرة أرضية من البرتغالي نونو منديش، إلا أنه أفلت الكرة ليتابعها مواطن الأخير بيريرا في المرمى.

وعادل أصحاب الأرض بعد مجهود فردي رائع من بن عرفة الذي تلاعب بدي ماريا ومرر كرة داخل المنطقة تابعها بوتمان بتسديدة استعراضية، لمسها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من دون أن يتمكن من صدها (28).



واستعاد نادي العاصمة تقدمه بعد ركلة ركنية من ميسي مرت فوق الحارس الذي فشل في التصدي قبل أن يتدخل كيمبيبي للتسجيل في المرمى الخالي (32)، ثم أضاف بطل كوبا أميركا الثالث مستفيداً من معمعة في الدفاع ليحصل على الكرة ويخترق ويجد نفسه أمام غربيتش فـ "نكز" الكرة في الشباك (38)، في ثاني أهدافه في الـ "ليغ1"، ليعود ويسدد ركلة حرة رائعة من 20 متراً اصطدمت بالعارضة (45).

استهل سان جيرمان الشوط الثاني ضاغطاً، فتألق ميسي كمرر لمبابي في الدقيقة 50 ومسدداً بعد دقيقة صدها الحارس، قبل أن تعود إلى بيريرا بعد تمريرة من مواطن "البرغوث" الصغير لياندرو باريديس خارج المنطقة فسدد أرضية زاحفة، مسجلاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

ودوّن مبابي اسمه على لائحة المسجلين في هدفه الحادي عشر هذا الموسم في الدوري، بعد هجمة قادها ميسي ومنه إلى الإيطالي ماركو فيراتي والمهاجم الدولي الفرنسي عند حافة المنطقة الذي سدد كرة رائعة في الزاوية المعاكسة (67).