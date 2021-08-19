ميسي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة بريست من قبل beIN SPORTS August 19, 2021 15:37 0:33 دقيقة شارك نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في تدريبات فريقه عشية مواجهة بريست ضمن الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة ميسي في المران الجماعي للفريق الباريسي 5:57 دقيقة تقارير – ليفاندوفسكي يريد المغادرة 3:44 دقيقة ميركاتو ناجح لسان جيرمان توّج بصفقة انتقال ميسي 2:24 دقيقة تألق الجزائري رشيد غزال يدفع بشيكتاش لضمه نهائياً 1:54 دقيقة أتلتيكو مينيرو وفلامنغو إلى نصف نهائي ليبرتادوريس 2:45 دقيقة زفيريف يفك عقدته وتسيتسيباس يتجاوز كوردا 2:06 دقيقة أنس جابر تتألق وعودة ناجحة لبارتي وأوساكا 3:43 دقيقة بنفيكا ومالمو ويونغ بويز يقتربون من دور المجموعات 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:01 دقيقة يورينتي يجدد عقده مـع أتلتيكو مدريد حتى 2027