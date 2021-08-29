ميسي يخطف الأنظار في رانس من قبل beIN SPORTS August 29, 2021 18:39 1:57 دقيقة احتشدت الجماهير أمام مقر إقامة فريق باريس سان جيرمان، الذي يستعد لمواجهة رانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، من أجل مشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق 0:40 دقيقة مباراة باريس سان جيرمان (2) ورانس (0) 1:31 دقيقة ميسي على الدكة ومبابي أساسياً أمام رانس 3:58 دقيقة غرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز خارج الديار 4:06 دقيقة مدينة رانس محط أنظار العالم 2:59 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يصلون ملعب رانس 1:57 دقيقة ميسي يخطف الأنظار في رانس 3:35 دقيقة برشلونة يتخطى خيتافي بصعوبة