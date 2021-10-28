وفيما لم يتم تحديد سبب غياب النجم الأرجنتيني عن التدريبات، إلا أن غياب مبابي يعود إلى تعرضه إلى عدوى في الأنف والأذن والحنجرة، وباتت الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي بجانب عدد من اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن قائمة المدرب بوتشيتينو لمواجهة ليل على غرار الثلاثي المصاب ماركو فيراتي، سيرخيو راموس ولياندرو باريديس، بالإضافة للمغربي أشرف حكيمي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة مارسيليا.

