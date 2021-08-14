ميسي: "أنا سعيد جداً" من قبل beIN SPORTS August 14, 2021 21:39 3:01 دقيقة عبّر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بفريق باريس سان جيرمان والاستقبال المذهل الذي قدمته له جماهير النادي الباريسي. مقابلات ميركاتو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة باستوري: "أنا أتابع دائماً أخبار النادي" 3:01 دقيقة ميسي: "أنا سعيد جداً" 1:13 دقيقة هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يثير الإعجاب 1:35 دقيقة حكيمي: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف" 1:27 دقيقة فينالدوم يشيد بجماهير باريس سان جيرمان 10:28 دقيقة شاهد مراسم تقديم باريس سان جيرمان لنجومه الجدد 1:50 دقيقة دوناروما: شرف كبير أن ألعب لباريس سان جيرمان 1:56 دقيقة راموس: يوم استثنائي بالنسبة لي 3:36 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مقنع على نوريتش 0:42 دقيقة برشلونة ينجح في تسجيل لاعبيه الجدد