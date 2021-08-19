ميركاتو ناجح لسان جيرمان توّج بصفقة انتقال ميسي من قبل beIN SPORTS August 19, 2021 11:12 3:44 دقيقة كان ميركاتو نادي باريس سان جيرمان ناجحا بكل المقاييس، حسب شهادة العديد من المراقبين. ميركاتو توجّه النادي الباريسي بصفقة مدوية استقدم بموجبها النجمَ الأرجنتيني "ليونيل" في صفقة انتقال حر. تقارير إخبارية ميركاتو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ميسي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة ميسي في المران الجماعي للفريق الباريسي 5:57 دقيقة تقارير – ليفاندوفسكي يريد المغادرة 3:44 دقيقة ميركاتو ناجح لسان جيرمان توّج بصفقة انتقال ميسي 2:24 دقيقة تألق الجزائري رشيد غزال يدفع بشيكتاش لضمه نهائياً 1:54 دقيقة أتلتيكو مينيرو وفلامنغو إلى نصف نهائي ليبرتادوريس 2:45 دقيقة زفيريف يفك عقدته وتسيتسيباس يتجاوز كوردا 2:06 دقيقة أنس جابر تتألق وعودة ناجحة لبارتي وأوساكا 3:43 دقيقة بنفيكا ومالمو ويونغ بويز يقتربون من دور المجموعات 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:01 دقيقة يورينتي يجدد عقده مـع أتلتيكو مدريد حتى 2027