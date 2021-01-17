وسجل ليون هدفاً عبر مهاجمه الدولي الكاميروني كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 74، ألغي بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد حيث ثبت تسلل أحد زملائه.

وفي الوقت الذي ضغط فيه ليون بشكل كبير على مرمى ميتز، نجح الأخير من هجمة مرتدة في خطف هدف الفوز عبر البلجيكي ارون ليا ايسيكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهي الخسارة الثانية لليون هذا الموسم والأولى منذ سقوطه أمام مضيفه مونبلييه 1-2 في 15 ايلول/سبتمبر الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

وتجمد رصيد ليون عند 40 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي كان انتزع الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه أنجيه 1-صفر السبت، وليل الذي قلب الطاولة على ضيفه رينس وتغلب عليه 2-1.

وكان رينس البادئ بالتسجيل عبر أربير زينيلي من كوسوفو في الدقيقة 36، لكن ليل أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة جوناثان بامبا (48)، قبل أن يخطف الكندي جوناثان دافيد هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع (90+1).