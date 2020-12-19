ميتز يحقق الفوز على لنس من قبل beIN SPORTS December 19, 2020 20:17 0:29 دقيقة حقق ميتز الفوز على ضيفه لنس بهدفين دون رد في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية ميتز الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب 0:25 دقيقة تعادل إيجابي بين فيورنتينا وهيلاس فيرونا 0:37 دقيقة صلاح يتحدث عن إمكانية انضمامه لريال أو برشلونة 2:55 دقيقة مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون بشق الأنفس 4:43 دقيقة قمّة برشلونة وفالنسيا تنتهي بالتعادل الإيجابي